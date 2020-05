Viennaairport.com landet in ÖWA

Im April stand das Dachangebot bei 2.559.082 Unique Clients und schloß im Mai zu GMX Österreich Gesamt auf. Das ORF.at Network kratzt an Sechs-Millionen-Unqiue-Clients-Marke. Im Mai 2011 stand das öffentlich-rechtliche Online-Netzwerk bei 5,4 Millionen Unique Clients.



An dieser Stelle sollen die technischen Zugriff auf die in der ÖWA Basic erfassten und ausgewiesenen mobilen Angebote verglichen werden:

Mobile Angebote - Mai 2012 vs. Mai 2011 (Visits und Unique Clients)

Einzelangebote:

mobile.drei.at - 3.005.572 V - 338.390 UC - 4.161.333 - 415.428

- 4.161.333 - 415.428 Herold.mobi - 1.794.384 V - 559.018 UC - 467.160 - 261.871

- 467.160 - 261.871 mobil.vol.at - 421.559 V - 71.686 UC - 184.194 - 39.264

- 184.194 - 39.264 mobile.tvheute.at - 44.062 V - 22.822 UC - 17.806 - 9.672

- 17.806 - 9.672 mobil.salzburg24.at - 30.160 V - 8.852 UC - 8.368 - 2.995

- 8.368 - 2.995 mobil.vienna.at - 27.619 V - 14.279 UC - 11.725 - 7.066

Dachangebote

Mobil.derStandard.at Network - 1.794.384 - 413.029 - 979.261 - 213.132*

- 979.261 - 213.132* tele.ring Handyfun - 1.082.373 - 125.811 - 764.619 - 92.097*

- 764.619 - 92.097* austria.com Portale Mobil - 476.775 - 89.025 - 204.101 - 47.214

* waren im Mai 2011 als Einzelangebote ausgewiesen; Vergleich ist nur sehr bedingt aussagekräftig

Dazu sei auf die zum zweiten Mal erfolgte Veröffentlichung der mobilen Nutzung der ÖWA-Angebote verwiesen. Deren technische Nutzung über mobile Endgeräte macht 7,5 Prozent aller erfassten Online-Angebote aus.



Apple-Endgeräte machten 49,7 und Android-Gadgets 39,8 Prozent dieser Nutzung aus. Von April auf Mai wuchs die Apple-Nutzung stärker als jene der Android-Nutzer. Womit bestätigt wird, dass Apple-Nutzer höhere Online-Affinitäten als Android-Kunden haben. Die Durchsetzung des Mobile-Marktes mit Android-Endgeräten steigt zwar signifikant, nur schlägt sich diese Verbreitung nicht in Nutzung nieder.



atmedia.at