Vienna-Masters-Etat für Straberger

Die Kommunikationsarbeit von Straberger Conversations drehen sich vorwiegend um Dialoge mit der Kernziel-Gruppe des Sport-Events, Reitsport-Ausübenden, -Interessierten und der Reitsport-Szene.



Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation ist ViennaMasters.at. Die Agentur optimierte die Event-Site strukturell und passte sie optisch dem Erscheinungsbild der Veranstaltung an. Diese Webseite dient drei Zielgruppen: den Besuchern, den Teilnehmern des Turniers und den Aussteller, die während des dreitägigen Events in Wien vor Ort sein werden. Daher enthält ViennaMasters.at Ergebnislisten, Streaming-Inhalte, Funktionen zur Account-Registrierung, Akkreditierung, Preislisten, Zufahrtspläne, etc.



Als Online-Dialogmaßnahme ist die Newsletter-Kommunikation integriert, die die Regelmäßigkeit des Dialogs mit den Zielgruppen gewährleisten und die Basis für ein zu bildende Community ist.