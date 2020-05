Vienna Digital übernimmt Gpixs-Vertrieb

Sead Ahmetovic und Benjamin Ruschin, die beiden Vienna Digital-Geschäftsführer, sind überzeugt, dass die Gpixs-Lösungen in Werbekampagnen generell und in Kommunikationsmaßnahmen des Einzelhandelssektors an Stellenwert gewinnen können. Beiden obliegt nun der Vertrieb der in Salzburg entwickelten Leistungen im Großraum Wien sowie in der Schweiz.



Gpixs profitiert in der Kooperation wiederum von zusätzlicher Vertriebskraft. Und das vor allem in der Kreativbranche in Wien, wie die Geschäftsführer des Unternehmens Andreas Breitschädel und Andreas Haberlehner betonen.