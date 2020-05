Vienna Digital gestaltet Jipitoy.at

Für die Realisierung dieses Webauftritts, der in Responsive Design eingebettet ist, ist Vienna Digital verantwortlich. Das Unternehmen betraut den Auftraggeber auf dem Gebiet der digitalen Vertriebsgestaltung seit Herbst 2013.



Laut Vienna Digital soll Jipitoy "im nächsten Umsetzungsschritt eine umfassende E-Commerce-Infrastruktur" erhalten, in der ein Web-Shop und der digitale Vertrieb der angebotenen Spielwaren inkludiert sein wird.



Parallel dazu setzt die Agentur eine definierte Digital-Marketing-Strategie um. Um die darin definierten Ziele zu erreichen, werden Suchmaschinen-Marketing, E-Mail-Marketing, klassische Online-Werbung sowie das Jipitoy-Facebook-Forum dafür eingesetzt.



Jipitoy.at war auch der erste Schritt eines, von Vienna Digial so definierten, umfangreichen Maßnahmen-Katalogs. Dabei wurde das Kundenbeziehungsprogramm des Anbieters, in das "über 100.000 Kunden" einbezogen sind, digitalisiert. Somit ist die Jipitoy-Kundenkarte online bestell- und administrierbar.