Videoplaza lukriert Risikokapital für die internationale Expansion

Das Kapital von innovacom und Qualcomm Ventures fließt in die internationale Expansion des Unternehmens. Konkret wird Videoplaza die Entwicklung von AdServer-Lösungen, die der nachhaltigen Monetarisierung von Bewegtbild-Inhalten in digitalen Medien dienen, intensivieren



Tavakoli skizziert: "Wir versetzen Broadcaster und Publisher in die Lage, ihr Video-Inventar effektiv über alle Endgeräte und Services zu monetarisieren. Die geplanten Investitionen, und ganz besonders jene im Bereich Research und Development, sind vollständig auf unsere Kunden und der Tragfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle ausgerichtet."



Bruno Dizengremel, Partner bei Investor innovacom, kommentiert das Investment als Bekenntnis zum Potenzial und zur Zukunft "im New TV Erlöse zu generieren" und der Schaffung der dafür notwendigen Voraussetzungen in Form von technischen Plattformen.



Videoplaza liefert mit seinen Ad-Technologie-Plattformen Werbekampagnen und Werbemittel auf Endgeräte und Services wie Flash, Silverlight, HTML5, iOS, Android, Sony Playstation, Samsung Smart TVs und proprietäre IPTV-Umgebungen aus.



