de, at, chDer Anbieter von VideoAdServing-Lösungen Videoplaza baut die Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Markt aus. Das Unternehmen eröffnet in Berlin eine Niederlassung. Die wird von Holger Schöpper geleitet. Er ist Country Manager Deutschland, Österreich, Schweiz und wird zunächst den Aufbau der Marke Videoplaza in Deutschland vorantreiben. atmedia.at