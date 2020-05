Video-Werbung oft irrelevant

Urbans Argumentation ist nachvollziehbar. Allerdings ist der Online-Video-Markt auch nicht von Beginn an nur ein High-End-Markt und Werberelevanz auf Höchststufe ein, Zeit beanspruchender Arbeitsprozess. Und die Zahl der markenführenden Werber, die eigene Online-Spots produzieren, die nicht als Viral Spots eingesetzt werden, ist überschaubar.



Urban empfiehlt "exaktes Targeting basierend auf Themen innerhalb von Websites oder auf den Interessen von Usern" als Gegengift zu streuverlust-generierenden Reichweiten-Planung. Die Studie belegt weiter, so die Vibrant-Analyse, dass Rezipienten Formate bevorzugen, die es ihnen überlassen, ob und wann sie sich einen Spot anschauen. Was wiederum die oftmals gewährte Kontaktgarantie in der Werbemittel-Auslieferung, salopp gesagt, ein wenig erschwert.



atmedia.at