Video Ad-Markt beschleunigt

Search verlangsamt, Display beschleunigt

Die Investitionsintensität in Search Marketing nimmt ab. Nach einem 15-Prozent-Wachstum im Vorjahr, wird das Keyword-Advertising 2010 um elf Prozent steigen. Display-Advertising gewinnt wieder Terrain. Die Werbespendings, so die Hochrechnung von Forrester, werden heuer um vier Prozent wachsen. 2009 konnte Display nur mehr um ein Prozent zulegen. Grund für die wiedererlangte Dynamik sind einerseits neue Bewegtbild-Formate und andererseits Targetmöglichkeiten. 2009 wurden 9,6 Milliarden Euro in Online-Werbung in Europa investiert.