Vice startet Noisey in Österreich

Noisey beleuchtet das Thema Musik in all ihren Aspekten: Künstlern, Kultur, Szene, Konzerte, Festivals, Fans und Clubkultur. Dabei verfolgt die Plattform stets das Ziel, mit eigener redaktioneller Stimme Premium-Content zu produzieren und über Kooperationen und Events auch offline erlebbar zu sein. In Deutschland ist Noisey schon online.



In Zukunft wird es eine eigene, unabhängige regionale Redaktion mit Sitz in Wien geben, die regelmäßig eigenen, lokalspezifischen Content produziert und für die Alps Region, das sind Österreich und die Schweiz, ausspielt.

Stefan Häckel, CEO von Vice CEE, erklärt dazu: "Unser Anspruch bei Vice ist es seit jeher, alle unsere Themen so authentisch wie möglich und durch echte Experten erlebbar zu machen. Musik ist für viele mehr als nur ein Schlagwort. Deshalb ist Noisey auch mehr als eine Rubrik auf Vice.com.Noisey ist ein eigenes Vice.com für Musik. Diese zugrundeliegende Channel-Strategie wird 2014 auch noch bei anderen Themenbereichen angewendet, um sukzessive Themenbereiche aus VICE.com herauszulösen und um eigene Plattformen zu launchen."



Zu den internationalen Vice-Verticals gehören auch die Portale Motherboard, The Creators Project, Thump und die bald startende Plattform Vice News. In Österreich macht Noisey den Beginn dieser Vice.Als Chefredakteur übernimmt der Musikjournalist Jonas Vogt die redaktionelle Leitung der Plattform.