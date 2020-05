Vice Media und Intel teilen sich Brand of the Year Award

intDie von Vice Media für Intel geschaffene Branded Content-Lösung The Creators Project wurde in Cannes ausgezeichnet. Im Rahmen von MipCube erhielt der als Kreativ-, Kultur- und Technologie-Netzwerk definierte Schaffensraum, dessen Rückgrat Intel-Technologie bildet, den Brand of the Year Award.