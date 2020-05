Vice Media gewinnt Sky Österreich als Kunden

Stefan Häckel, CEO von Vice CEE, kommentiert die Zusammenarbeit damit, dass die Eventreihe Sky Nights "im Grund die Idee von Vice, Premium-Inhalte als Erster und mit Fokus auf ihren gemeinschaftlichen Event-Charakter zu erleben", verkörpere.



Vice will für Sky für Fans von Serien wie House of Cards, Game of Thrones, The Walking Dead, etc. "mit einer Vielzahl außergewöhnlicher Serien-Events begeistern".