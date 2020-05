Vice baut Mittel- und Osteuropa-Hub in Wien

at, euVice forciert über Wien seine Medien- und Kommunikationspräsenz in Mittel- und Osteuropa und tritt künftig als Vice CEE in der Region. Um die für die Region notwendige unternehmerische Stärke zu forcieren, werden die aus vier Unternehmen bestehende Super-Fi-Gruppe und die in drei Ländern - Österreich, Schweiz und Polen - tätige und auf Content Marketing-Kreation und -Produktion spezialisierte famor-Gruppe vereint. Oder anders ausgedrückt: der Medienkonzern Vice übernimmt, im Zuge der Umsetzung seiner Internationalisierungsstrategie, bisherige Lizenznehmer. Wodurch in Wien die Vice CEE Holding entsteht und gemeinsam von Niko Alm und Stefan Häckel geführt wird.