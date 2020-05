Viacom launcht MTV Live HD

de, atViacom International Media Networks baut sein Paid-Content-Angebot in Deutschland und Österreich aus und geht am 4. April 2012 mit MTV Live HD erstmals auf Sendung. Das Programm liefert Musik und Entertainment in verbesserter Bild- und Akustik-Qualität. Zu beziehen wird MTV Live HD über das Sky-Produkt "Sky Welt" sein.