VG Media klagt Google

Diese Klage ist eine Reaktion auf eine öffentliche Erklärung von Google, in der der Konzern die Bezahlung für Verwertungen von durch das Leistungsschutzrecht abgedeckten Inhalten ebenso ablehnte wie Verhandlungen mit VG Media.



Mit der Einreichung der zivilrechtlichen Klage will die Verwertungsgesellschaft konsequent die notwendigen Schritte zur Durchsetzung gültigen Rechts machen.



VG Media vertritt in Deutschland 138 Unternehmen, deren 156 TV- und Radio-Programme sowie 219 digitale Angebote und setzt deren Leistungsschutzrechte durch.