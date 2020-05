Vesti ist meistgelesenes Ethno-Medium

50plus stärkstes Lesersegment

Vesti wird täglich und mehrmals pro Woche von Lesern ab 50 Jahren rezipiert. Sie machen 47 Prozent der Vesti-Leser aus. Der weiteste Leserkreis in dieser Gruppe sind 68,2 Prozent. 45,8 Prozent sind 30 bis 49 Jahre und 41,4 Prozent sind 14 bis 29 Jahre. Hierin sind die Nutzungszyklen täglich, mehrmals pro Woche, mehrmals pro Monat und seltener berücksichtigt.



das biber hat und das liegt aufgrund des Zielgruppen-Fokus auf der Hand die meisten jungen Leser. 55,6 Prozent der Internet-Generation im Alter von 14 bis 29 Jahre greifen zu dem Magazin. 40,9 Prozent der über 50-jährigen Zuwanderer ist die Maximalnutzung des Magazins in diesem Segment.



Kosmo kommt auf 53 Prozent Leser ab 50 Jahren über alle Nutzungszyklen gesehen. 46,5 Prozent Junge und 33,7 Prozent 30- bis 49-Jährige rezipieren das Magazin.



Weiters wurden in der Nutzungsstudie die Titel Bummedia und ecoMigra berücksichtigt, die auf eine Leserschicht im prozentuellen, einstelligen Bereich kommen.



Aus der von Brainworker und dem Institut für qualitative Marktforschung (IFQM) angestellten Studie resultiert, dass an den genannten Medien vor allem Interesse aus der Leserschicht ab 50 Jahren besteht.