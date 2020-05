Verunsicherung, Frust und Wut

at // Mit einem Forderungspaket tritt die Belegschaft der Oberösterreichischen Rundschau an den neuen Eigentümer, die Moser Holding, und an die bisherigen Eigentümer, die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und die Volkspartei Oberösterreich. So wird von der Unternehmensleitung und der Moser Holding ein "schriftliches Konzept über die Neuausrichtung des Unternehmens mit den genauen Besitzerverhältnissen" sowie ein "wesentlich höher dotierter Sozialplan" gefordert.