Vertriebsexpansion für Zufall

Das Magazin, dessen Inhalte sich um die Berührungspunkte zwischen Wirtschaft und Spiritualität, Wirtschaft und Philosophie, etc. dreht, wird mit 100 Seiten Umfang in den Einzelverkauf gehen. In Österreich kostet die Ausgabe 3,80 und in Deutschland 3,60 Euro. Die erste Ausgabe dieses Jahres kostete 3,60 Euro in Österreich.



Die erfolgte Preiserhöhung des in einer Auflage von 50.000 Stück erscheinenden Wirtschaftsmagazins wird mit einer "Neustrukturierung" argumentiert, hinter der sich aller Voraussicht nach eingerechnete Vertriebskosten verbergen.



atmedia.at