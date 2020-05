Vertraute Formate wiedersehen

Lean-Back- statt Lean-Forward-Fernsehen

Mit diesen Zahlen aus einer repräsentativen Studie will SevenOne Media die befruchtende Wechselwirkung zwischen TV und Internet belegen. Deutsche Online suchen im Web Inhalte vertrauter Broadcaster und sehen sich nochmals das an was sie bereits kennen. Der Umkehrschluß, der im "Medien-Radar" pulbizierten Ergebnisse, ist, dass 25 Prozent der Online-Schauer mehr TV-Inhalte konsumieren und die Reichweite der Senderprogramme steigt. Als Grund für die Nachfrage nach TV-Inhalten im Web wird das Verpassen von Sendungen im regulären Fernsehprogramm angegeben. Wenig überraschend zeigt die Studie auch, dass hinsichtlich des Konsumationskomforts das Fernsehgerät dem PC oder Laptop bevorzugt wird.