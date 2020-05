Vertrauenswürdige Informationsquellen

int // "Menschen verlangen im 21. Jahrhundert nach mehr Informationen als je zuvor. Und es stehen ihnen mehr Informationsquellen als je zuvor zur Verfügung. Aber trotz dieser zahllosen und konkurrierenden Stimmen wollen Medienkonsumenten etwas was sie schon immer verlangten: eine vertrauenswürdige Quelle. Das war die Rolle von Zeitungen in der Vergangenheit. Und diese Rolle wird Zeitungen auch in der Zukunft stark und mächtig machen." Das erklärte Rupert Murdoch in der "Boyer Lecture Series" im australischen Rundfunk. Transkribierte Ausschnitte aus der Sendung mit Murdoch und dessen Gedanken zu Medien, Zeitungen und Technologie sind unter dem beigefügten Link nachzulesen: