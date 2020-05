Vertrauensverluste durch Promi-Inflation

int // Heidi Klum, Armin Assinger, Mirjam Weichselbaun, Thomas Gottschalk oder Günther Jauch sind in der Werbung willkommene Aufmerksamkeitsbündler. Der Einsatz von Testimonials, eine durchaus als nicht sonderlich kreative zu bezeichnende Werbestrategei, ermüdet die Konsumenten mittlerweile. Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Imas zufolge verliert Werbung mit Prominenten an Glaubwürdigkeit. Immer mehr bekannte Gesichter versuchen in der Werbung Geld zu verdienen und ihre Bekanntheit zu festigen. Die Presse, Seite 20