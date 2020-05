Vertrauensmänner

de, at // Die vergangenen Donnerstag veröffentlichte Rückkehr von Dieter von Holtzbrinck in die Holtzbrinck-Verlagsgruppe wurde intensiv in den deutschen Medien diskutiert. Die Süddeutsche Zeitung beschäftigt sich mit den Effekten, die Dieter von Holtzbrincks Wiedereinstieg haben kann. Einerseits wird erwartet, dass sich die Unruhe in der Verlagsgruppe legt. Andererseits hat "Dieter von Holtzbrinck auch kein Geld zu verschenken". Und es wird auch ganz ordentlich über die mögliche Funktion von Michael Grabner gemutmaßt.