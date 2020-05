ch // Die Schweizer Bank UBS nimmt die Finanzkrise zum Anlaß um zu werben. Mittels Inseratenkampagne in der Schweizer Presse versucht sie das in den letzten Wochen verlorene Vertrauen wieder herzustellen. In der Kampagne kommen die Kunden der Bank zu Wort. Ein Logo oder Produkte werden nicht zu sehen sein. UBS muß einen empfindlichen Kundenverlust in der Schweiz wettmachen.