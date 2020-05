Versteckte Ventures

Stillgelegter Transformator

Von dieser Unit sollte, im Sinne der "Expand your brand"-Strategie, die Transformation der Gruner + Jahr-Marken in elektronische Medien ausgehen. Die Aufgaben von Gruner + Jahr New Media Ventures werden sukzessive in der Verlagsgruppe und in den jeweiligen Fachabteilungen absorbiert. Unit-Leiter Christoph Weger übernimmt nach deren Auflösung neue Führungsaufgaben.