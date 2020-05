de // Die Financial Times Deutschland Online geht am kommenden Wochenende in einer neuen Version online. Das Logo ist bereits verändert. Die Grundsäulen des Relaunches sind ein "eleganteres Erscheinungsbild, mehr Inhalte, neue Funktionen, zusätzliche Applikationen und schnelle Ladezeiten". Bereits am kommenden Samstag soll die neue die alte Version ablösen.