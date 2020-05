Verrat oder Versöhnung?

us // Jeff Jarvis twitterte Folgendes: "Goog micropayment for papers: A cynical act, I´d say: a tool no one uses used to coopt foes on a useless quest." Was erachtet Jarvis als so zynisch? Google legte der Newspaper Association of America ein Papier vor, in dem die Entwicklung einer Micropayment-Plattform angekündigt wird, die der Medienindustrie die Vergebührung jener Inhalte ermögliche, die sich Internet-Nutzer über Google erschließen.