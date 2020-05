Veroneser Fruchtgenuss

Parallel zur Kampagne wird in Graz Seiersberg eine Vertriebsniederlassung in Betrieb genommen. Der siebente nicht-italienische Standort wird von Christian Izzo geführt und mit insgesamt fünf Mitarbeitern betrieben. Die Outdoor-Kampagne läuft in Österreich im Juli und August. Ab Ende August wird sie in Deutschland bis Ende September fortgesetzt. Die Zuegg-Kampagne wird von der Grazer Agentur Madison konzipiert und umgesetzt.



