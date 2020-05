Vermarktungs-Autokratismus

eu // Weshalb Sportrechte für Medien immer teuerer werden und irgendwann unfinanzierbar sein werden, zeigt sich an der UEFA. Der Fußball-Verband bündelt die Vermarktung. Die Strategie ist ähnlich wie in der Champions League. In weiterer Folge überbieten sich Sportrechte-Vermarkter mit Summen, die sie wiederum erst erwirtschaften müssen. Irgendwann wird sich nur mehr Rupert Murdochs News Corporation Sport- und Fußballrechte leisten können. Die öffentlichen-rechtlichen Sender bekommen, wie an der Vermarktung der Olympischen Spiele deutlich wird, bereits kalte Füsse. Kurioserweise hatte erst unlängst UEFA-Präsident Michel Platini vor der ökonomischen Implosion der Ligen und Vereine gewarnt. Vorarlberger Nachrichten, Seite C2, "UEFA-Cup wird Europa League"