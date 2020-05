Verlustjahr für Telekom Austria Group

Zu diesen operativen Erfolgen zählt Generaldirektor Hannes Ametsreiter "das nachhaltige Wachstum bei Festnetzanschlüssen in Österreich". Hierfür wird ein Zuwachs von 21.300 Anschlüssen ausgewiesen, der sich aus dem Datengeschäft und der Nachfrage nach Internet-Verbindungen, die höhere Bandbreiten gewährleisten, ergibt. Ein Indiz dieser Entwicklung ist die Steigerung der A1 TV-Kundenzahl, die mit 31,2 Prozent und einem Stand von "rund 200.000 Haushalten" beziffert wird.



Im Mobilfunk generiert der Konzern mit A1 noch ein Kunden-Wachstum von 3,3 Prozent. Mit Ende des Wirtschaftsjahres 2011 weist die Telekom Austria Group ein Gesamtkunden-Volumen von 5,3 Millionen Mobilfunkkunden und 2,3 Millionen Festnetz-Anschlüsse für Österreich aus. Ähnlich hoch wie in der Gruppe ist der Umsatz-Rückgang in Österreich. Dieser sinkt von 3.064,2 auf 2,942,1 Millionen Euro um vier Prozent.



Außerhalb Österreichs steuern Tochter-Unternehmen in den Märkten Slowenien, Serbien und Mazedonien "Ergebnissprünge" und damit operative Erfolge bei.



atmedia.at