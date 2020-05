Verlieren - eine andere Wahlgeschichte

docAm Sonntag, dem 29. September, endet mit der Nationalratswahl auch das "Super-Wahljahr 2013". Keine TV-Duelle mehr. Keine politischen Appelle mehr. Und ein Ergebnis für die wahlwerbenden Parteien mit dem Auftrag zur Neuordnung der politischen Machtverhältnisse. Verlierer werden am Sonntag vor den TV-Kameras keine stehen (wollen). Aus diesem Grund wollen wir dieses Wahljahr mit der New York Times-Kurzdoku Hers to Lose abschließen. Darin ist Christine Quinn im Wahlkampf um das Amt als erste Bürgermeisterin von New York City und Nachfolgerin von Michael Bloomberg zu sehen. Quinn hatte hervorragende Karten. Und scheiterte.