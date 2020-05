Verleger attestieren Regierung guten Willen

"Drei unkonkrete Absätze" zur Medienpolitik sind Wolfgang Pichler, dem Präsidenten des ÖZV zu wenig und zu vage. "Wesentliche Maßnahmen, die für den Fortbestand der heimischen Zeitschriften und Fachmedien in einer digitalen Medienwelt zentral sind, sind im Regierungsprogramm ausgeklammert", sagt Pichler. Im fehle eine Reform der Publizistikförderung, das Leistungsschutzrecht und er vermisse auch ein Bekenntnis zur"längst überfälligen Abschaffung der Werbeabgabe", konkretisiert Pichler seine Kritik am Regierungsprogramm.



VÖZ-Präsident Kralinger kündigt an, dass "wir alles daran setzen werden, die Koalitionsparteien von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen".