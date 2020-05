Verlagsgruppe News zwischen Gütersloh und Hamburg

Mitte Dezember 2012 erklärte Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, nach dem Scheitern des Kaufs des 25,1-Prozent-Anteils, die die Familie Jahr an Gruner+Jahr hält, gegenüber dem manager magazin, dass es "zurzeit ausgesprochen schwierig sei, ein Verlagshaus zu bewerten, bei dem man nicht weiß, ob sein Ergebnis-Rückgang temporär oder von Dauer ist".



Im ersten Halbjahr 2013 überschlugen sich im Magazin-Konzern die Ereignisse. Die unprofitable aber prestige-trächtige Financial Times Deutschland wurde eingestellt und das Wirtschaftsmedien-Portfolio nahezu zur Gänze bereinigt. Der Gruner+Jahr-Vorstand wurde umgebaut. Bernd Buchholz abgelöst und durch Julia Jäkel ersetzt.



Jäkel legte im vergangenen September ein Transformationskonzept vor, dass den Magazin-Konzern in seinem Kerngeschäft stärken und die digitale Transformation beschleunigen soll. Im Zentrum ihres Konzepts stehen seither die sogenannten Communities of Interest, deren strategische Aufgabe die stärkere Verschmelzung der Konzern-Medien und Zielgruppen ist. Sie kündigte eine "umfangreiche Produkt- und Innovationsoffensive" an. Zuvor verkaufte sie das Mediengeschäft in Polen an Burda.



Parallel dazu verkauft Bertelsmann RTL-Group-Aktien, deren Erlös teilweise auch dazu dient um Gruner+Jahr umzubauen und um mittelfristig dessen Profitabilitätsniveau zu erhöhen.



All das gibt Anlaß zu der Einschätzung, dass bei Gruner+Jahr konzernweit kein Stein auf dem anderen bleiben wird.