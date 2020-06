Verlagsgruppe News will bis 2016 "aus dem Wasser sein"

Die Verlagsgruppe News ( VGN) will bis 2016 den Turnaround schaffen. Nach der rückläufigen Auflagenentwicklung der vergangenen Jahre und dem negativen Ergebnis im Vorjahr soll es nun wieder aufwärtsgehen. "Wir glauben an Wachstum und nachhaltigen Erfolg von Print und Digital", sagte VGN-Geschäftsführer Horst Pirker bei einer Veranstaltung der International Advertising Association (IAA).

"Wir werden 2015 noch nicht aus dem Wasser sein, das ist etwas, das wir uns für 2016 vorgenommen haben." Sparsamer Umgang mit Ressourcen, eine auf die einzelnen Magazinmarken des Verlags fokussierte Strategie und Struktur mit teils neuen Personen soll laut Pirker den Umschwung bringen. "Die Ausgangslage war durch das konjunkturelle Marktumfeld und das Binnenumfeld im Verlag ausreichend trist." So sei die Druckauflage in den vergangenen Jahren erodiert, und bei den Einzelverkäufen gab es eine noch "viel giftige Entwicklung", erzählte Pirker. Am "schärfsten und dramatischsten" waren die Rückgänge beim Ergebnis.

Deshalb sei bei seinem Antritt auch die Einstellung von "News", "Format" und "First" ein mögliches Szenario gewesen, man habe sich schließlich aber für die Variante nachhaltiger Wertschaffung entschieden. Der News-Chef sprach von einer "Herkules-Aufgabe". Rund um die verschiedenen Magazinmarken will man künftig auf "Communitys" fokussieren, "Eco-Systeme" bilden und an der Digitalstrategie arbeiten. "Wir kämpfen um jede einzelne Medienmarke und um jeden einzelnen Titel entlang der Entwicklungspfade."