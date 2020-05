Verlagsgruppe News stellt Zukunftsweichen

"Wir demonstrieren unsere Stärke jetzt unter einem neuen Siegel", charakterisiert Axel Bogocz, CEO der Verlagsgruppe News, das neue Erscheinungsbild.



In der Kommunikation zum Lesermarkt tritt das Medien-Unternehmen künftig mit dem Claim Mehr für Österreich und im Werbemarkt mit Stark in Ihren Zielen auf. In beide Richtungen wird in den kommenden Wochen in entsprechender Form kommuniziert.



Dieser Weiterentwicklung des Dachmarken-Designs wird die Verlagsgruppe News weitere Taten auf Ebene der Medien folgen lassen, die deren Wachstumsorientiertheit und Dynamik reflektieren soll.



Die Medienmarke News wird weiter diversifiziert und um Spinoffs wie beispielsweise News Plus erweitert. Es sind "rund ein Dutzend Spezialhefte geplant, die dem Nachrichtenmagazin beiliegen sowie über zusätzliche Vertriebskanäle in den Markt distribuiert werden.



TV Media und Gusto erhalten die Beilage Kunterbunt, die als "Magazin mit Mehrfachnutzen" und als "Extraheft für die ganze Familie" eingeführt wird. Gusto wird darüber hinaus um die Line-Extensions Gusto unterwegs und Gusto spezial ergänzt. Die Online-Auftritt der beiden genannten Titel - TV-Media.at und Gusto.at - stehen vor einer vollständigen Weiterentwicklung, um die Print-Online-Kombination zu stärken.



Die Woman-Redaktion baut das Zielgruppen-Angebot Woman Viva für Frauen ab 40 Jahren auf bis zu sechs Ausgaben pro Jahr aus.



Die Öffentlichkeitsarbeit wird darüber hinaus ab sofort von Tatjana Duffek verantwortet. Sie war seit April 2012 für die redaktionelle Leitung der Abteilung Corporate Publishing und Sonderthemen verantwortlich. Duffek ist seit 2003 mit einer Unterbrechung von zwei Jahren in denen sie für die Tageszeitung Österreich arbeitete in der Verlagsgruppe News tätig.

News Line-Extensions