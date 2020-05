Verlagsgruppe News reorganisiert Vermarktungsteam

atAnett Hanck, seit Mai Geschäftsführerin Vermarktung in der Verlagsgruppe News, ordnet ihren Verantwortungsbereich neu und strukturiert diesen in Printmedien, digitale Angebote und einen Bereich, der an dieser Stelle Stab genannt werden soll. Als Ziel dieser Neustrukturierung nennt Hanck die "verbesserte und beschleunigte Kommunikation" im ökonomische Kräfte-Dreieck Kunden, Zielgruppe und Vermarktungsteam.