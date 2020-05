Verlagsgruppe News baut Woman-Medien aus

Woman TV ist als Bewegtbild-Format, das in die "Welt der Mode und des Glamours" entführt, definiert. In dem Format präsentieren Geschäftsführer und Designer "großer Modehäuser" Fashion- und Stil-Trends sowie Kollektionen. Woman TV ist auch eine Sonderwerbeform und eine Brand-Content-Format im redaktionellen Umfeld.



Woman Viva ist wiederum ein Magazin, das sich, laut Beschreibung, an "Frauen in der besten Zeit ihres Lebens" richtet. Denkbar ist, dass hier ein Zielgruppen-Konzept eingeführt wird, das nach der Einstellung des Magazins Cover durch Burda, verfügbar ist.



Die Zielgruppe von Woman Viva wird mit "starke, anspruchsvolle Leserinnen, die bereits ihre Erfahrungen im Leben gemacht haben" beschrieben. Diesen Leserinnen will die Verlagsgruppe News mit dieser Line Extension künftig redaktionelle Inhalte "mit Tiefgang, berührende und sinnstiftende Reportagen und journalistische Themenschwerpunkte" bieten. Der Titel sei, wie es dazu heißt, auf "einige entscheidende Inhalte, die umso sorgfältiger recherchiert und dargestellt werden" fokussiert.



Woman Viva soll sich, wie Woman-Chefredakteurin Euke Frank und die für den Markt verantwortliche Geschäftsführerin der Verlagsgruppe News, Anett Hanck, unisono erklären, den künftigen Leserinnen "Zufriedenheit, Optimismus und Glaubwürdigkeit" vermitteln.



Als Ersterscheinungstag dieses Magazins, das 130 Seiten Mindestumfang haben wird und im Einzelverkauf 3,90 Euro kosten wird, ist der 3. April 2014 definiert.