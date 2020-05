Verlagsgruppe Handelsblatt kauft Meedia.de

Die 100 Prozent Gesellschaftsanteile von Meedia.de gehen rückwirkend zum 1. April 2013 an die Verlagsgruppe Handelsblatt. Dort wird das Kommunikationsbranche-Medium in die "Familie unserer Fachpublikationen" aufgenommen, erklärt Gabor Steingart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe.



Theoretisch könnte künftig Stefan Niggemeier entweder als Herausgeber und Nachfolger von Manthey oder als Chefredakteur von Meedia.de tätig sein nachdem er seine Autoren-Tätigkeit für Der Spiegel auslaufen lässt. Was derzeit jedoch rein spekulativ ist. Doch die Personalie, die Akquisition und Steingarts langjährige Spiegel-Vergangenheit passen oberflächlich betrachtet, gut zusammen und ergäben auch ein Zukunftsbild.



Manthey kann sich nach diesem Verkauf auf die Weiterentwicklung von EatSmarter, dessen Herausgeber er auch ist, widmen.



