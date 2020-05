Verlage präferieren Multi-Channel-Strategien

Wiewohl Print bei jenen Befragten, die sich explizit zu einer First-Strategie bekennen, dominiert.



Allerdings zielte die Analyse markanter auf Ziele von Social Media-Einsätzen in der Kommunikationsindustrie ab. Die Steigerung von Markenbekanntheit wurde mit 71,2 Prozent als Priorität für die Nutzung von sozialen Medien genannt. Gefolgt von - 64,8 Prozent - Interaktion mit Kunden. Die Kundengewinnung spielt für 52,8 Prozent und die mit Social Media mögliche Erschließung neuer Märkte für 41,6 Prozent eine Rolle in ihren kommunikationswirtschaftlichen Entscheidungen.



Die wichtigsten Faktoren in Social Media-Konzepten spielen die Plattformen Facebook, YouTube und Twitter.