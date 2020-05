Verkehrsleitzentrale straberger conversations

Dialog mit Medienbruch

straberger conversations aktualisierte zunächst die vorhandenen Buwog-Adressen und realisierte ein Print-Mailing mit einem personalisierten Link, der an alle Adressaten der bereinigten Datei gingen. Sie soll den Dialog in Gang bringen. Die Mailing-Empfänger werden über den individualisierten Link auf einer ebenfalls personalisierten Microsite empfangen und von dort wiederum auf Buwog.at weitergeführt.



Das Mailing ging an 12.664 Empfänger. 18 Prozent dieser Adressaten riefen ihre Microsites auf.



Flankiert wurde die Aktivierungs- und Traffic-Kampagne von einer Online-Kampagne in immo-affinen Medien. Gebucht wurde die Kampagne Cost-per-Klick- und auf Zielgruppen-Basis.



