Verirrte Web-Kommunisten

Holzwege und Begeisterlungslose

Dort schilt er nicht nur vermeintliche Web-Kommunisten sondern auch seine Verleger-Kollegen und die Journalisten. Denn, so Döpfner, der Krise "mit ein bisschen weniger oder schlechterem Journalismus zu begegnen ist ein Holzweg". Und der berichtenden Zunft richtet er aus: "Ich glaube, dass der Journalismus nicht mehr so gründlich, so gut und so selbstbewusst ist, wie er sein müsste, um die Menschen zu begeistern."