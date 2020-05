Verhaltensregeln für Stiftungsräte

Damit soll beispielsweise geklärt werden, nach welchen Konditionen der Wechsel aus dem Stiftungsrat in das ORF-Management möglich sein wird. Nebeneffekt dieser Corporate Governance-Debatte ist das indirekte Eruieren jener Stiftungsräte, die Ambitionen auf Management-Jobs im ORF haben. Sie könnten durchaus gegen strengere Corporate Governance-Regeln sein und sich durch Gegenstimmen verdächtig machen in Direktoren-Sessel am Küniglberg wechseln zu wollen.



profil, Nr. 18, 2. Mai 2011