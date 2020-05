Verbraucher verunsichert

GfK spricht davon, dass in den zwölf EU-Märkten, die 80 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, "die Konjunkturerwartung seit Juni geradezu eingebrochen ist".



GfK weist für Österreich ist die Konjunkturerwartung von Juni an in den letzten Monaten von 19,6 auf minus 26,2 Punkte und in Deutschland von 50,3 auf 4,8 Punkte reduziert. In Großbritannien fiel der Konsumklima-Index von minus 17,4 auf minus 29,7 und in Frankreich von von minus 15,3 auf minus 42,2 Punkte.