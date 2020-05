Verbindendes Ballspiel

at // Ein Bindeglied zwischen Swasiland und Österreich ist die Non Profit-Organisation World Vision. Die Organisation sorgt für Patenschaften und die daraus erwachsenden Verbindungen. Dieses karitative Produkt wird in den kommenden vorweihnachtlichen Wochen beworben. Die Agentur Silberball sorgt für die Kreativarbeit die im Fernsehen, im Hörfunk, in Printmedien, am Plakat und im Internet zu rezipieren ist. Zu sehen sind "echte Paten und echte Patenkinder". atmedia.at Patenschaft verbindet-Sujets