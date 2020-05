ventee-privee stärkt Nordeuropa-Geschäft

Hensens weitere Aufgaben sind der Aufbau des Marktes Niederlande sowie die Vorbereitung der Expansion in etwaige neue Märkte in Nordeuropa. Seine Kernaufgabe ist der Ausbau der vente-privee.com-Aktivitäten in Deutschland.



Hensens beruflicher Hintergrund sind Geschäftsführer-Tätigkeiten bei den Versandhändlern Halens, Quelle Versand und der Happy Size-Company. Weiters war er zehn Jahre als Berater für Handelsunternehmen und mit dem Fokus Strategie-Entwicklung und internationales Management.



