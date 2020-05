venté-privee.com legt 15 Prozent zu

Marken-Schaufenster

795 Millionen Euro erwirtschaftet der Shopping-Club in Frankreich. 75,6 Millionen Euro in Spanien, 70,9 Millionen Euro in Deutschland, 21 Millionen Euro in Italien und 7,5 Millionen Euro in Großbritannien. Der letztgenannte Markt bescherte venté-privee.com ein Wachstum im Jahresvergleich von 114 Prozent. Für Österreich - der Start erfolgte im Oktober 2010 - und Belgien - Verkaufsbeginn im November 2010 - werden keine Umsatz-Zahlen ausgewiesen.



Als Absatzzahl nennt das Unternehmen 41 Millionen europaweit verkaufte Produkte. Das entspricht einem täglichen Versand von 75.000 Stück Paketen. Anfang Dezember 2010 wickelte das Unternehmen im Schnitt 109.827 Pakete ab. Diesen Umsatz und Absatz wickelte venté-privee.com im Vorjahr mit rund 1.200 Partnermarken und 1.320 Mitarbeitern ab. 350 Jobs wurden 2010 neu geschaffen. 2011 sind 145 Neueinstellungen geplant. Davon 111 am französischen Firmensitz.

Umsatz-Wachstum

2011 will venté-privee die Brutto-Umsatz-Milliarden überschreiten. Geplant sind ein Umsatz in Höhe von 1.107 Millionen Euro und ein Umsatzwachstum von 14 Prozent. Die Verkäufe - der Shopping-Club wickelt zeitlich begrenzte Vermarktungsaktionen ab - sollen das Volumen von 3.770 Stück erreichen. Und die Expansion soll in den Niederlanden fortgesetzt werden.



