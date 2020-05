vente-privee.com in Österreich

Club für stilbewusste Österreicher

Die Online-Shopping-Bereitschaft sowie das Stil- und Trendbewusstsein sind der Grund für den Schritt nach Österreich, erklärt Court. Ab sofort können sich Österreicher, die Off-Season-Markenkleidung, Schmuck, Uhren, Sportartikel, Accessoires etc. kaufen wollen, bei vente-privee.com registrieren. Mit der Mitgliedschaft in dem exklusiven Einkaufsclub stehen dann alle deutschen Angebote zur Verfügung. Das ging bislang auch schon, scheiterte jedoch an der Zustellung, die an eine deutsche Adresse zu erfolgen hatte. Jetzt wird in Österreich zugestellt.