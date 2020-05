vente-privee.com eröffnet in den Niederlanden

Der Sprung über den Teich

vente-privee.com steht damit Konsumenten in den folgenden Märkten zur Verfügung: Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Großbritannien, Österreich, Belgien und Niederlande. In Österreich seit 2010.



Den wahrscheinlich größten Schritt beendet der Online-Shopping-Club in Kürze. Die Expansion in die USA nähert sich dem offiziellen Launch. vente-privee.com macht diesen Markteintritt in Kooperation mit American Express.



