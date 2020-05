Veep! Veep! Aus dem Schatten der Macht

at, deVeep ist das phonetische Äquivalent für den Ausdruck VP und noch konkreter für Vice President. Veep ist ein, in der Administration im Weißen Haus zu Washington gebräuchlicher Ausdruck für den zweiten Mann hinter den jeweiligen Präsidenten. HBO platziert auf dem Hintergrund der laufenden US-Präsidentschafts-Wahlkampf die Serie Veep, die sich mit dem Vize-Präsidenten-Amt in den Schatten von Kapitol und Weissem Hauses abspielt. Und diese Serie liefert Sky Atlantic HD in österreichische und deutsche Haushalte.