usa, eu // Crispin Porter + Bogusky übernehmen die schwedische Online-Agentur Daddy und machen sie zur Europa-Zentrale. Daddy, in Göteborg ansässig, wird zu Crispin Porter + Bogusky Europe umfirmiert. Die Kreativagentur kann dadurch Burger King oder Microsoft auch in Europa betreuen. Die Geschäfte werden vom Daddy-Management weitergeführt. Die bisherigen "Außenposten" von Crispin Porter + Bogusky in London, Spanien und Deutschland werden künftig von Göteborg aus koordiniert.