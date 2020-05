Vallon-Sattler leitet IAA Austria-Geschäfte

Vallon-Sattler hat sich aufgrund ihrer langjährigen Werbebranchen-Erfahrung für diesen Job, der eine enge Zusammenarbeit mit dem IAA Austria-Vorstand mit sich bringt, empfohlen. Sie ist bereits seit 25 Jahren in der österreichischen Marketing- und Werbebranche tätig. In den letzten Jahren war sie bei JWT Wien als Client Service Director tätig.



An dieser Stelle soll die Anmerkung erlaubt sein, dass IAA Austria über die wahrscheinlich hässlichste Webseite aller österreichischen Branchenverbände verfügt und sich der Verband an dessen Tafelrunden sich nahezu alle Hochkaräter der heimischen Marketing- und Werbebranche versammeln auch noch traut völlig veraltete Feeds zu veröffentlichen. Nur ein Erzengel nimmt an, dass es sich hierbei um die entsprechende Wertschätzung für das Internet durch diese IAA-Hochkaräter dreht!



atmedia.at