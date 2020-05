us // Der US-Werbemarkt ist nun im Vergleich zum Frühjahr in einer besseren Lage, konstatiert News Corp.-Chairman Rupert Murdoch, im Zuge einer Medienkonferenz. Dort kündigte er auch die Verrechnung der Mobilnutzung von Wall Street Journal Online an. Abonnenten der Zeitung werden einen US-Dollar und Nicht-Abonnenten zwei Dollar für eine Woche mobilen Zugriffs auf das Newsportal bezahlen. Die Bezahlung von Hulu.com will Murdoch nochmals überdenken.